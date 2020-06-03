1 фото Фото Hikvision Ezviz C1C (CS-C1C-D0-1D2WFR)
Средняя цена: 1 830 грн от 1 368 до 2 293 грн в 2 магазинах не из Харькова
нет отзывов
убрать из сравнения / сравнить добавить в сравнение
Общие характеристики
Производитель Hikvision
Тип IP-камера (сетевая) настольная, CMOS, 2 Мп
Интерфейсы
Интерфейсы подключения WiFi 802.11 b/g/n
Прочие интерфейсы слот под карту памяти SD
Параметры съемки
Углы обзора 106° по горизонтали, 30° по вертикали
Функции объектива инфракрасная подсветка, инфракрасный фильтр
Разрешение камеры видео 1920x1080
Частота кадров при съемке максимальная - 20 Гц
Прочее
Вес 96 г
Размеры 64х64х103 мм
Nadzor О магазине
Любимый магазин
В магазин
1 368 грн

1 305 грн без доставки

Доставка 64 грн

Добавить в покупки
Wi-fi облачная ip камера ezviz cs-c1c (d0-1d2wfr)
показать скрыть
Наличие : есть на складе
Пожаловаться на ошибку в прайсе компании
TopRadar О магазине
Любимый магазин
В магазин
Показать телефон
2 293 грн

2 225 грн без доставки

Доставка 69 грн

на сайте без наценки
Добавить в покупки
IP камера Ezviz C1C 1080p CS-C1C-D0-1D2WFR
показать скрыть
Наличие : есть на складе
Пожаловаться на ошибку в прайсе компании
Ошибка в прайс-позиции
Укажите e-mail, иначе мы не сможем связаться с вами.
Модификации
Hikvision Ezviz C1C (CS-C1C-D0-1D1WFR)
1 038 - 1 047 грн
Hikvision Ezviz C1C (CS-C1C-D0-1D2WPFR)
2 921 грн