Средняя цена: 1 830 грн → от 1 368 до 2 293 грн в 2 магазинах не из Харькова
|Общие характеристики
|Производитель
|Hikvision
|Тип
|IP-камера (сетевая) настольная, CMOS, 2 Мп
|Интерфейсы
|Интерфейсы подключения
|WiFi 802.11 b/g/n
|Прочие интерфейсы
|слот под карту памяти SD
|Параметры съемки
|Углы обзора
|106° по горизонтали, 30° по вертикали
|Функции объектива
|инфракрасная подсветка, инфракрасный фильтр
|Разрешение камеры
|видео 1920x1080
|Частота кадров при съемке
|максимальная - 20 Гц
|Прочее
|Вес
|96 г
|Размеры
|64х64х103 мм
1 305 грн без доставки
Доставка 64 грн
Цена без доставки :
1 305 грн
Доставка “Новая почта ”:
~ 64 грн
Наличие : есть на складе
2 225 грн без доставки
Доставка 69 грн
Цена без доставки :
2 225 грн
Доставка “Новая почта ”:
~ 69 грн
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Наличие : есть на складе